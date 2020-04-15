Ново-Огарево, Московская область, , 18:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса.

Напомним, что Путин и ранее говорил о том, что по ходу развития нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, власти будут корректировать и дополнять предпринимаемые ими антикризисные меры.

На сегодняшний день ситуация с коронаврусной инфекцией в России только ухудшается. Фиксируется стабильный рост числа зараженных.