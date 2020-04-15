Киев, , 14:26 — REGNUM В офисе президента Украины опровергли сообщения о том, что процесс обмена пленными с республиками Донбасса уже происходит, как это заявлялось в ряде СМИ. На самом деле в настоящий момент подготовка в нему только ведётся. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике», — уточнили в пресс-службе.

В офисе главы государства подчеркнули, что «взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований».

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«Кроме того, на этот раз обмен происходит в условиях карантинных ограничений и поэтому требует организации обязательной предварительной изоляции граждан, которых забирает украинская сторона», — уточнили в офисе украинского лидера.

Как сообщало ИА, ранее руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на 8» между ЛНР и Украиной будет проведён не позднее 17 апреля. Также ДНР договорилась с Украиной об обмене пленными по формуле «10 на 8». Он должен произойти до 19 апреля.

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