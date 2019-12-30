Киев, , 09:52 — REGNUM Участники обмена пленным в Донбассе подвергались пыткам со стороны Службы безопасности Украины. Об этом РИА Новости рассказали сами освобожденные Украиной пленники.

Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина Киев подозревал в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Их задержали в том же году, однако за пять лет власти Украины так и не смогли доказать их виновность.

За это время им пришлось пройти пытки, с помощью которых следователи СБУ и батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались выбить признательные показания.

По словам Бирюкова, следователи СБУ били «очень много и везде, ножом тыкали в ноги, прикладом автомата били в лицо, душили, даже вешали». «У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», добавил он.

Ополченец уточнил, что пытки происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе. Каждую ночь туда приезжали националисты, чтобы поиздеваться над пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ узнали, что в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под прикрытием СБУ. Согласно приведённой информации, у жертв и их родственников вымогали деньги за освобождение. При этом СБУ следила за тем, чтобы не допустить утечек информации.

Кроме того, один из свидетелей рассказал, что в Мариуполе могут быть массовые захоронения жертв, в том числе рядом с тюрьмой.

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