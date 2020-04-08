Донецк, , 21:00 — REGNUM Обмен пленными по формуле «10 на 8» согласован с Киевом, сообщила 8 апреля журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По её словам, обмен произойдёт до 19 апреля.

Морозова «После долгих переговоров нам всё же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения».

Омбудсмен уточнила, что ДНР была готова провести обмен раньше, после предыдущей встречи Контактной группы, но Киев отказался от предложенной ранее Донецком формулы.

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы состоялась 26 марта. Тогда украинская сторона отказалась проводить обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8».

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