Москва, , 10:34 — REGNUM Мировое сообщество должно оказать давление на США, чтобы Вашингтон в условиях пандемии коронавируса отменил наложенные на Сирию санкции. С таким призывом выступают Россия и Сирия, говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

В заявлении подчёркивается, что США игнорируют угрозу эпидемии коронавирусной инфекции в Сирии и не принимают во внимание мнение ООН о необходимости смягчения санкций. Это мнение власти США считают недостаточным, даже если речь идет о выживании всего сирийского народа.

В этих условиях Москва и Дамаск призывают мировое сообщество оказать поддержку сирийскому правительству и оказать на США и их союзников давление ради отмены незаконных и бесчеловечных санкций. Так, Сирия испытывает нехватку тестов на коронавирус, не хватает также мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Каждый день в Сирии проводят только 100 исследований, а аппаратов ИВЛ критически не хватает. Такая ситуация стала следствием войны, и только поддержка извне поможет Сирии в полной мере противостоять эпидемии. Односторонние санкции США и стран Европы не позволяют поставить в страну нужные медикаменты и оборудование, говорится в заявлении.

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