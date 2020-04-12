Дамаск, , 04:37 — REGNUM Шесть новых инфицированных COVID-19 выявили на территории Сирии, сообщило 11 апреля агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения.

Согласно последним данным, в Сирии выявлено 25 больных новой коронавирусной инфекцией, пятеро из которых выписаны из клиник в связи с выздоровлением.

Число погибших за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 2 человека.

Напомним, власти Сирии приняли ряд мер для борьбы с распространением нового коронавируса. Так в стране приостановлена работа школ и высших учебных заведений, введен 12-часовой комендантский час.