Киев, , 22:39 — REGNUM 46% жителей Украины выступает против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующие результаты опроса опубликовал 14 апреля Киевский международный институт социологии (КМИС).

Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных, 22% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля. Всего были опрошены 2 тыс. совершеннолетних жителей Украины.

Напомним, ранее глава КМИС Владимир Паниотто заявил, что в возвращение к власти на Украине экс-президента Петра Порошенко не верят даже его сторонники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко призвал Верховную раду принять законы, которые требует от Украины МВФ, поскольку это, по его мнению, единственный шанс избежать дефолта, стремительного обвала курса гривны, гиперинфляции, массовой безработицы и других негативных последствий.

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