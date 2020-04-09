Киев, , 11:25 — REGNUM У нынешней власти Украины хватило политической воли, чтобы принять «антиколомойский» законопроект в первом чтении, но не хватило на то, чтобы проголосовать за него в целом, заявил в своем обращении 9 апреля экс-президент страны, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.

Бывший глава государства заявил о формировании в Раде политической коалиции «За дефолт Украины», которая зарегистрировала 16,3 тысяч поправок в законопроект перед вторым чтением.

«Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные «слуги народа» наштамповали по несколько тысяч «поправок». На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, это не рассматривая ничего другого, и это во время войны и эпидемии», — подчеркнул Порошенко.

Политик уверен, что действуя через депутатов, олигарх Игорь Коломойский стремится сорвать принятие закона, чтобы попытаться вернуть себе «Приватбанк» или получить от государства компенсацию в миллиарды гривен.

Он в очередной раз заявил, что дефолт Украины — «за который публично выступает Коломойский» — будет означать стремительный обвал курса гривны, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект относительно «усовершенствования некоторых механизмов регулированиябанковской деятельности», который должен исключить возвращение «Приватбанка» структурам Коломойского.

Сам олигарх заявил, что это не «антиколомойский законопроект», а «антиукраинский», и добавил, что никого из депутатов Рады ни о чём не просил.

Больше всего поправок к законопроекту — более 6 тыс. — подал внефракционный депутат Антон Поляков, которого ранее показательно исключили из фракции «Слуга народа».

Принятие законопроекта является главным условием МВФ для выделения Киеву очередных траншей финансовой помощи.