Киев, 14 апреля 2020, 21:25 — REGNUM У бывшей власти Украины нет шансов вернуться, заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сообщило 14 апреля издание «Новое время».
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является компромиссной фигурой и его критикуют со всех сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КМИС опубликовали исследование, согласно которому рейтинг поддержки Зеленского постепенно снижается и в данный момент составляет 44%.
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