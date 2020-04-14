Киев, , 21:25 — REGNUM У бывшей власти Украины нет шансов вернуться, заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сообщило 14 апреля издание «Новое время».

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является компромиссной фигурой и его критикуют со всех сторон.

«Бывшая власть не имеет шансов вернуться. В ответ на вопрос «сможет ли Порошенко (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM) снова стать президентом Украины?» в феврале 2020-го положительно отвечали лишь 12% населения. В это не верят даже сторонники Порошенко», — рассказал глава КМИС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КМИС опубликовали исследование, согласно которому рейтинг поддержки Зеленского постепенно снижается и в данный момент составляет 44%.

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