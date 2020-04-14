Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете взимания комиссии при оплате коммунальных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Платежи в сфере ЖКХ — весьма ощутимая статья расходов, и притом обязательная. Комиссионную накрутку на платеж граждане воспринимают как несправедливость и дополнительное финансовое бремя», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагается установить запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

В комитете Госдумы по ЖКХ рекомендуют правительству принять меры, направленные на недопущение включения размера комиссионного вознаграждения в размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В ходе обсуждения депутат Госдумы Игорь Дивинский («Единая Россия») сообщил, что в 2018 году объем платежей за услуги ЖКХ составил 2,6 трлн рублей, в случае, если комиссия составляет 1%, то ее объем — 26 млрд рублей.

«Комиссии за услуги ЖКХ включались в тарифы, получается, что граждане в большем объеме оплачивали комиссии», — добавил он, отметив, что закон актуален в «коронакризис».

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