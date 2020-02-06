Москва, , 14:28 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о признании безнадежными к взысканию долги за ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили признавать безнадежной к взысканию задолженность по жилищно-коммунальным платежам, числящуюся за гражданами, уплата или взыскание которой невозможна в случае принятия судом акта, в соответствии с которым исполнитель жилищно-коммунальных услуг утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности.

Таким образом парламентарии хотели запретить управляющим организациям отображать в платежных документах задолженность и пени, по взысканию которых фактически уже истек срок исковой давности.

Предлагаемые законопроектом изменения не соотносятся с действующими нормами Гражданского и Жилищного кодексов РФ, отмечает комитет Госдумы по ЖКХ. Комитет отметил, что в этой редакции законопроект не решит проблемы, и предложил отклонить инициативу.

«Указанные изменения не обеспечивают корректность информации в платежных документах и не гарантируют неотображение в них задолженности и пени, по взысканию которых фактически уже истек срок исковой давности, в том числе в связи с технической ошибкой», — отмечают в профильном комитете Госдумы.

Большинство парламентариев поддержало позицию комитета, законопроект отклонен.

Отметим, что «неубранная задолженность» в платежке влияет на получение субсидий и социальных льгот.

Напомним, что списанию подлежат долги, неоплаченные в течение трех лет.