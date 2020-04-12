Москва, , 01:09 — REGNUM Временные ограничения на экспорт критически важных товаров в третьи страны вступили в силу с 12 апреля 2020 года, согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Эта мера должна способствовать обеспечению граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товарами на время сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией COVID-19. До 30 июня 2020 года запрещён экспорт критически важных товаров из стран ЕАЭС.

Второй пакет мер, одобренный Коллегией ЕЭК, в частности, вводит запрет на вывоз репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, круп, муки грубого помола и зерновых гранул.

Меры по запрету экспорта были одобрены 10 апреля 2020 года Евразийским межправительственным советом.