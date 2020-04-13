Минск, 13 апреля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии есть амбулаторное лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях, а не самоизоляция. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания, сообщило 13 апреля агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что человеку, у которого есть подозрение, но нет явно выраженных симптомов коронавирусной инфекции, врач назначает 3−5-7 дней амбулаторного лечения.
Лукашенко призвал врачей не назначать слишком продолжительный срок домашнего лечения:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии призвал больных COVID-19 не отчаиваться и не опускать руки после того, как их диагноз подтверждён.
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