Подгорица, , 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица. Об этом 12 апреля сообщил епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, сообщает ТАСС.

«Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний», — сказал епископ.

Он добавил, что полиция задерживала заходивших в храм людей для проведения беседы. В их числе были и прихожане, и священники. Митрополит также пошёл на собеседование с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Подгорице прошла встреча представителей правительства Черногории и митрополии Черногорско-Приморской, на которой обсуждались вопросы, связанные с недавно принятым в стране законом о свободе вероисповедания.

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