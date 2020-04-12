Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Нью-Йорк наблюдается положительная тенденция увеличения количества свободных коек в больницах. Об этом 12 апреля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Очень хорошим признаком является то, что пустых больничных коек становится все больше и больше», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Трамп отметил, что 418 врачей и медицинских сотрудников были направлены из конференц-центра Джекоба Джавитса и больничного корабля «Комфорт» в медицинские учреждения города и штата.

«Иметь больше коек, чем нужно. Это хорошо!», — добавил американский лидер.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в штате за последние сутки отмечено новое повышение числа смертей от COVID-19.

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