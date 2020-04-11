Нью-Йорк, США, , 23:07 — REGNUM В Нью-Йорке тела умерших от коронавирусной пневмонии COVID-19 хоронят в общих могилах на старом кладбище острова Харт, сообщает 11 апреля The New York Post.

Со ссылкой на видеозапись процесса захоронения газета сообщает, что тела умерших хоронят в два слоя в общей траншее. Захоронение производят заключённые местных тюрем.

Стоит отметить, что ранее остров Харт использовался властями Нью-Йорка для захоронения бездомных и жертв эпидемий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали о планах властей Нью-Йорка использовать для захоронений жертв COVID-19 городские парки.

Напомним, остров Харт официально стоит на балансе Службы парков г. Нью-Йорка.

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