Лондон, , 16:44 — REGNUM Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, но он не сразу сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, так как необходимо время на реабилитацию после коронавирусной инфекцией. Об этом 12 апреля сообщает Sky News со ссылкой на заявление пресс-секретаря британского премьер-министра.

«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в Чекерсе (резиденция премьер-министра Великобритании — Ред.) <…> По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе», — отметил представитель.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, Джонсон выражает благодарность всем врачам, которые наблюдали за его здоровьем и оказывали лечение, именно им он обязан своей жизнью.

Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля после того, как у 55-летнего политика в течение более недели сохранились симптомы заражения коронавирусом. После обследования 6 апреля он был переведен в палату интенсивной терапии, где до 9 апреля врачи поддерживали его жизнь искусственной вентиляцией легких.

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