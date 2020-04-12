Лондон, , 01:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится в больнице с диагнозом COVID-19, считает, что лечащие врачи спасли его от смерти и он благодарен им за это, 11 апреля передает телеканал Sky News со ссылкой на друзей политика.

По данным телеканала, глава британского правительства отмечает высокий уровень профессионализма медиков больницы Святого Томаса, куда его госпитализировали для лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что Бориса Джонсона перевели в обычную палату из реанимации, куда он ранее попал с COVID-19.

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