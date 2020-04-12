Париж, , 09:19 — REGNUM В окружении президента Франции Эммануэля Макрона рассказали, чего стоит ожидать от видеообращения главы государства, которое состоится 13 апреля в 20:00 по местному времени, передает BFM TV.

Согласно полученным данным, глава государства готовит на данном этапе пятнадцатиминутную речь.

«Президент представит стратегию и будет логично объяснять, почему выход из изоляции сегодня не является мудрым решением», — заявили в окружении Эммануэля Макрона.

Что касается масок, глава государства, несомненно, затронет эту тему, но не вдаваясь в подробности, полагая, что это роль главы управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

С экономической точки зрения Эммануэль Макрон должен напомнить о поддержке «любой ценой» со стороны государства. Также на повестке дня: вопрос закрытия границ шенгенской зоны до лета или даже до осени.

«Все решается очень маленьким комитетом. Президент не спрашивает, но, если мы отправим ему материал, он заберет», — заявил журналистам избранный чиновник, близкий к президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, во время видеоконференции с социальными партнерами президент Франции Эммануэль Макрон заявил об эволюции пандемии коронавируса в мире.

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