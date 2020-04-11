Париж, 11 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Во время видеоконференции с социальными партнерами президент Франции Эммануэль Макрон заявил об эволюции пандемии коронавируса в мире, передает BFM TV.
Президент Франции объявил, что страны Шенгенской зоны планируют оставить границы закрытыми, по крайней мере, до сентября. Речь идет об эволюции пандемии в мире.
Эммануэль Макрон привел в пример США, где кризис затянулся на несколько недель и, следовательно, достигнет своего пика позже. В Африке ситуация развивается иначе. В Азии может возникнуть второй пик.
Глава государства также подчеркнул, что люди, которые думают, что могут поехать за границу, столкнутся с трудностями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог Арно Фонтанет заявил, что возвращение к обычной жизни во Франции произойдет не раньше осени.
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