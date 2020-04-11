Минск, , 08:26 — REGNUM Белоруссия отказалась от российских тест-систем на коронавирус. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью порталу tut.by.

Министр раскритиковал российские тесты, поставленные в Белоруссию в рамках бесплатной помощи. По его мнению, Россия передала слишком мало тестов, а их качество якобы «оставляет желать лучшего».

Макей добавил, что власти вели переговоры с российскими компаниями о покупке 30 тыс. тестов, но сотрудничество по этому вопросу приостановлено. «Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — заявил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в Белоруссии выявлен 1981 случай заражения коронавирусом, скончались 19 человек. Ранее российская сторона передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления COVID-19.

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