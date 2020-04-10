Киев, , 15:11 — REGNUM В январе 2016 года Белый дом США дал указания главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёму Сытнику организовать прослушивание администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко 9 апреля в интервью Youtube-каналу «Свободный».

"Этот вопрос обсуждался на встрече в Белом доме. Советники Байдена (бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — ИА REGNUM) и минюста предлагали дать нашим НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — ИА REGNUM) оборудование для прослушки администрации президента и любых других учреждений. Прослушки как внутри, так и снаружи», — рассказал он.

Закон Украины, позволяющий НАБУ прослушивать разговоры, лоббировался НАБУ и Госдепом США, отметил бывший дипломат.

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На уточняющий вопрос интервьюера, Телиженко ответил, что главе НАБУ давали в США указания прослушивать администрацию президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что работники НАБУ официально передавали в посольство США материалы уголовных дел и другую документацию, касавшуюся дела газовой компании Burisma, в которой работал сын Джозефа Байдена Хантер.

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