Киев, , 15:07 — REGNUM Верховная рада Украины одобрила изменения уголовного кодекса, позволяющие Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) прослушивать подозреваемых, сообщило 4 октября издание Liga.net.

Решение поддержали 330 депутатов после рассмотрения всех правок к проекту. Закон позволяет правоохранителям заниматься прослушиванием независимо от Службы безопасности Украины, а также отменяет госмонополию на экспертизы в уголовных делах.

Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что без данной нормы правоохранители не могут эффективно расследовать уголовные дела, в которых замешаны сотрудники СБУ.

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