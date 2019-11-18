Киев, , 12:00 — REGNUM Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передавали посольству США на Украине информацию об уголовных дел, в которых фигурировала газодобывающая компания Burisma, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 ноября в интервью изданию «Украинская правда».

«Мы установили, что работники НАБУ официально «сливают» процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных делах, включая Burisma», — рассказал он.

Луценко отметил, что бывший посол США на Украине Мари Йованович пыталась контролировать правоохранительные органы Украины.

«Моя поизция в том, что посольство (США — ИА REGNUM) хотело контролировать ГПУ (Генеральную прокуратуру Украины — ИА REGNUM) так же, как оно контролировало деятельность НАБУ», — добавил он.

Напомним, в компании Burisma работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. По версии СМИ, Байден добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma от уголовного преследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Луценко рассказал, что глава НАБУ Артём Сытник признался в поддержке кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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