Киев, 18 ноября 2019, 12:00 — REGNUM Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передавали посольству США на Украине информацию об уголовных дел, в которых фигурировала газодобывающая компания Burisma, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 ноября в интервью изданию «Украинская правда».
Луценко отметил, что бывший посол США на Украине Мари Йованович пыталась контролировать правоохранительные органы Украины.
Напомним, в компании Burisma работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. По версии СМИ, Байден добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma от уголовного преследования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Луценко рассказал, что глава НАБУ Артём Сытник признался в поддержке кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
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