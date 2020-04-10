Мехико, , 05:24 — REGNUM Мексика готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 100 тысяч баррелей в сутки на два месяца. Об этом министр энергетики Мексики Росио Нале 10 апреля сообщила на своей странице в Twitter.

«Мексика на переговорах по стабилизации цены на нефть на заседании секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тысяч баррелей в день в течение следующих двух месяцев. С 1781 млн баррелей в сутки, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы понизим до 1681 млн баррелей в сутки», — написала Нале.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика отказалась поддержать предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Со стороны Мексики в нём принимала участие министр энергетики Росио Нале, которая покинула совещание до его завершения, не одобрив сделку.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что добыча нефти в стране к 2024 году достигнет 2,5 млн баррелей в сутки.

Читайте также: Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти