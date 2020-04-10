Лондон, , 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, на самое большое сокращение (по 2,5 млн баррелей в сутки) пойдут России и Саудовская Аравия, Иран сократит добычу на 1,06 млн барр/сут, ОАЭ — на 0,72 млн, Кувейт — на 0,64 млн, Казахстан и Нигерия — примерно на 0,4 млн.

При этом в ходе переговоров представители стран ОПЕК выразили заинтересованность в снижении добычи нефти другими странами, не входящими в картель (США, Канада, Норвегия и Бразилия). Речь, по данным издания, может идти о 5 млн баррелей в сутки.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в Саудовской Аравии выразили готовность сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки от апрельских показателей, в России — на два миллиона баррелей.

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