Мехико, , 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Со стороны Мексики в них принимал участие министр энергетики Росио Нале.

«Мексика отказалась участвовать в ограничениях и покинула совещание, не одобрив сделку», — отмечают в агентстве.

Отмечается, что Мексиканская государственная нефтяная компания (Pemex) уже несколько лет борется с постоянным снижением добычи нефти в рамках ОПЕК и пыталась использовать возникший кризис, чтобы нарастить добычу. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что добыча нефти в стране к 2024 году достигнет 2,5 млн баррелей в сутки.

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Несмотря на то, что сделка оказалась под угрозой, добавили в Bloomberg, отказ Мексики не отменит «насущную необходимость для ОПЕК и её союзников сократить добычу».

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