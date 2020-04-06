Мехико, , 07:26 — REGNUM Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.

Указанное президентом количество составляет треть от всего размера нефтедобычи в республике. Повышение объемов перерабатываемой в Мексике нефти является одной из долговременных целей властей страны, которые решили провести реконструкцию шести мексиканских нефтеперерабатывающих заводов и построить еще одно новое предприятие в рамках данной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта цена мексиканской нефти упала до минимального за последние 18 лет значения в $14,54 за баррель.

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