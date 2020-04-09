Париж, 9 апреля 2020, 23:59 — REGNUM Правительство Франции готово выделить около €1,2 млрд на помощь странам Африки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 9 апреля сообщает Agence France-Presse.
О планируемом выделении крупной суммы на помощь странам Африки сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее французские врачи и политики подверглись резкой критике за «расистские комментарии» о возможностях испытания вакцин на африканцах со стороны Африканского союза.
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