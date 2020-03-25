Алжир, , 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

Однако в заявлении указывается, что препарат следует использовать для лечения «определенных случаев» COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом, в соответствии сo «специальным медицинским протоколом».

Хлорохин является одним из старейших и наиболее известных противомалярийных препаратов — хотя в большей части Африки его использование больше не рекомендуют из-за устойчивости к нему малярийных паразитов. При лечении больных малярией препарат использовался для снижения температуры и воспаления.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что до сих пор нет точных доказательств его эффективности при лечении коронавируса, однако испытания продолжаются.

«Хлорохин, по-видимому, блокирует коронавирус в лабораторных исследованиях. Есть некоторые неподтвержденные свидетельства врачей о том, что он, похоже, помог», — заявил Джеймс Галлахер, корреспондент ВВС.

Семнадцать человек умерли от COVID-19 в Алжире, где в настоящее время подтверждены 230 случаев заражения коронавирусом, 54% из которых в провинции Блида, к югу от столицы страны, Алжира.

На прошлой неделе правительство закрыло все границы, запретило авиарейсы и паромы, а также приостановило движение общественного транспорта между городами. Частным предприятиям была обещана государственная финансовая помощь, чтобы компенсировать потерю заработной платы, выплачиваемой их работникам и рабочим.

В соседних Марокко и Тунисе армия была развернута для обеспечения социального дистанцирования и закрытия магазинов и предприятий, работу которых власти считают необязательной.