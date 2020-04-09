Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Отчёта от главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса потребовал сенатор-республиканец Тодд Янг (штат Индиан, США) в связи с замалчиванием, как он считает, данных, касающихся пандемии, пишет 9 апреля Politico.

В письме, направленном Янгом главе международной организации, сказано, что Гебрейесус должен приехать в Сенат и дать показания, связанные с потаканием Китаю, который «систематически отказывался давать точные данные по числу заболевших».

Янг «Вместо того чтобы открыто и решительно бороться с этим, ВОЗ потворствовала этому».

В результате, отмечает сенатор, был нанесён ущерб осведомлённости Вашингтона о ситуации с пандемией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, между ВОЗ и США разгорелся скандал. Американский президент Дональд Трамп пригрозил оставить без финансирования ВОЗ, которая действует, по его словам, в интересах Пекина.

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