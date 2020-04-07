Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, как считает американский лидер, слишком сосредоточена на Китайской Народной Республике, но при этом финансируется в основном за счет США. Об этом Трамп написал сегодня, 7 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируют (ее) в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он с самого начала отверг рекомендацию ВОЗ не закрывать границы с Китайской Народной Республикой, так как посчитал ее «ущербной».

Стоит отметить, что Трамп повторяет тезисы редакционной статьи Wall Street Journal, в которой сказано, что ВОЗ якобы пошла на поводу у властей Китая и слишком долго тянула с объявлением пандемии коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ВОЗ — Тедрос Аданом Гебреисус в прошлом был министром здравоохранения Эфиопии. По некоторым данным, гендиректором ВОЗ он стал при решительной поддержке китайского руководства.