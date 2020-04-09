Москва, , 13:28 — REGNUM В Совфеде подозревают, что ВОЗ в качестве атаки США является промежуточной мишенью, цель Америки — Китай.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп допустил приостановку финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Совфеде узнали логику «партнеров».

"Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку?» — рассуждает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

«Очевидно, что Вашингтон рассматривает свои взносы в международные организации не как действия в общем интересе, а как оплату неких услуг. И если эти структуры не занимают проамериканскую позицию, то смысла платить нет», — указал российский сенатор.

«Подозреваю, что это только начало, а ВОЗ — это только промежуточная мишень. Американская политическая и экономическая атака на КНР по итогам пандемии коронавируса готовится с разных углов и состоится при любой погоде», — заключил парламентарий.

Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нельзя сокращать в период острого противостояния пандемии COVID-19, заявил директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ходе пресс-конференции, комментируя соответствующую идею президента США Дональда Трампа.

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