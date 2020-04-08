Женева, Швейцария, , 15:35 — REGNUM Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нельзя сокращать в период острого противостояния пандемии COVID-19. Об этом заявил директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ходе пресс-конференции 8 апреля, комментируя соответствующую идею президента США Дональда Трампа.

Клюге подчеркнул, что отвечает от имени 53 стран ВОЗ в регионе и говорит такому предложению «нет». Мир до сих пор не прошёл острую фазу эпидемии, и сейчас не время лишать организацию средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп упрекнул ВОЗ за излишнюю, по его мнению, сосредоточенность на Китае. Он напомнил, что организация в основном финансируется американской стороной.

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