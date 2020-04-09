Рим, , 12:41 — REGNUM Предположения о том, что Россия направила Италии гуманитарную помощь на условии ответных действий, например, в целях ослабления санкций, премьер-министр Италии Джузеппе Конте счёл глубокого оскорбительными. Об этом политик заявил 9 апреля в интервью телеканалу BBC.

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«Намёк на это глубоко оскорбляет не только меня, — подчеркнул Конте. — Это оскорбление для итальянского правительства, а также для (президента России — прим. ИА REGNUM) Владимира Путина, который никогда бы не подумал использовать это в качестве рычага».

Конте отметил, что уровень инфицирования в Италии замедляется — последние данные показывают, что подтверждённые случаи заболевания увеличились по сравнению с предыдущим днём чуть более чем на 1%. Две недели назад этот рост составлял 7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россия направила в Италию с гуманитарной миссией 15 самолётов ВКС России. Они доставили в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса, около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество. Договорённость об оказании Россией необходимой помощи итальянской стороне в борьбе с пандемией была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта.

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Добавим, что бывший премьер-министр Италии, евродепутат Сильвио Берлускони поблагодарил российский народ и лично президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную народу Италии в очень трагический момент.

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