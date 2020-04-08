Москва, , 16:23 — REGNUM Российский президент Владимир Путин призвал жителей страны набраться терпения и выдержать режим самоизоляции, поскольку ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», — подчеркнул Путин, обращаясь к российским гражданам.

Президент России также отметил, что только будучи дисциплинированными и ответственными можно переломить ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее Путин заявил, что полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды должна быть распространена на все компании малого и среднего бизнеса, которые пострадали от эпидемии нового коронавируса.

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