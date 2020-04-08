Брюссель, , 09:20 — REGNUM Еврокомиссия планирует укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России. На эти цели будет выделено €2 млн.

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Согласно объявленному тендеру, на текст которого ссылается RT, проект предполагает оказание поддержки представительству Европейского союза в России «для эффективного взаимодействия с определёнными группами населения». Целью его также является «повышение уровня доверия и взаимопонимания между ЕС и Россией, обеспечение лучшего понимания Евросоюза и его политики, а также содействие сотрудничеству в будущем».

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Кроме того, в рамках проекта предполагается проведение в Москве и других российских городах различных «просветительских мероприятий» — конференций и дебатов по актуальным проблемам в сфере российско-европейских отношений, а также организация международного обмена. Целевая аудитория — представители СМИ, политики, аналитики, академические круги, студенты, предприниматели и молодёжь.

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Ожидается, что работа над проектом начнётся в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз планировал выделить почти €6 млн на оказание поддержки организациям, которые «стоят на защите демократии» в России.

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