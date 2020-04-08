Киев, 8 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Законопроект о национализированных банках, который требует принять Международный валютный фонд (МВФ), предусматривает вывод Национального банка Украины (НБУ) из украинского правового поля. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 7 апреля в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, в законопроекте о «Приватбанке» написано полстраницы, а всё остальное призвано оградить Национальный банк Украины от опротестования любых его решений в украинских судах.
Бортник отметил, что Верховная рада может принять закон, обойдя более 16 тыс. правок, которые внесли депутаты.
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Напомним, в украинских СМИ данный законопроект называют «антиколомойским» по имени бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского, который добивается возвращения ранее национализированного банка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский назвал законопроект «торговлей суверенитетом» и выступил за реструктуризацию долгов Украины перед МВФ.
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