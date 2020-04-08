Киев, , 08:38 — REGNUM Законопроект о национализированных банках, который требует принять Международный валютный фонд (МВФ), предусматривает вывод Национального банка Украины (НБУ) из украинского правового поля. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 7 апреля в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, в законопроекте о «Приватбанке» написано полстраницы, а всё остальное призвано оградить Национальный банк Украины от опротестования любых его решений в украинских судах.

«Там не совсем про «Приватбанк», там о том, как бы вывести Национальный банк из украинского правового поля и обеспечить его монопольный контроль над финансовым сектором вне правительства даже», — рассказал эксперт.

Бортник отметил, что Верховная рада может принять закон, обойдя более 16 тыс. правок, которые внесли депутаты.

Читайте также: К ключевому для МВФ законопроекту в украинской Раде подали 13 тыс. правок

Напомним, в украинских СМИ данный законопроект называют «антиколомойским» по имени бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского, который добивается возвращения ранее национализированного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский назвал законопроект «торговлей суверенитетом» и выступил за реструктуризацию долгов Украины перед МВФ.

Читайте также: Коломойский раскритиковал «антиколомойский закон» Верховной рады