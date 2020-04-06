Киев, , 19:33 — REGNUM Депутаты Верховной рады предложили рекордное количество поправок к т.н. «антиколомойскому» законопроекту об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как заявил вечером 6 апреля депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, к документу, который запрещает возврат Приватбанка структурам олигарха Игоря Коломойского, подано 13 тыс. правок.

Железняк уточнил, что некий внефракционный депутат от себя подал больше 6 тыс. правок, еще есть три пакета по 1,5 тыс. правок.

Поправки к закону принимаются до конца дня.

ИА REGNUM напоминает, что законопроект, меняющий правила в банковском секторе Украины, принят в первом чтении 30 марта. Принятие документа, наряду с продажей земли, является ключевым условием МВФ для дальнейшего сотрудничества с Киевом. С партии «Слуга народа» пока не сообщили, как будут решать проблему с огромным количеством правок. Для сравнения — к законопроекту о продаже земли после первого чтения было подано около 4 тыс. правок, и их рассмотрение продолжалось почти 2 месяца.