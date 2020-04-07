Киев, 7 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подверг критике закон о национализированных банках, который в украинских СМИ назвали «антиколомойским», сообщило 7 апреля издание «Новое время».
Одним из нововведений данного закона является запрет возвращать бывшим владельцам национализированные банки, а в 2016 году на Украине был национализирован крупнейший банк — «Приватбанк», которым владел Коломойский.
Журналист напомнил, что от принятия данного закона зависит получение Украиной очередного кредита от МВФ и задал Коломойскому вопрос о его видении проблемы украинского долга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к закону о национализации банков, который был принят в первом чтении, подали множество правок. На данный момент их число превысило 16 тысяч.
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