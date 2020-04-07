Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Пандемия коронавируса может сделать Россию более «сговорчивой» и заставить её «вернуть Донбасс». Об этом заявили бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер, сообщило 6 апреля National Public Radio.

По их словам, экономика России получит удар в результате мировой рецессии, спровоцированной коронавирусом и низкими ценами на нефть.

«В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент [США] Дональд Трамп должен предложить президенту Путину (президенту России Владимиру Путину — ИА REGNUM) прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на РФ за её вторжения в Донбасс», — сказано в сообщении.

Экс-дипломаты добавили, что основная часть антироссийских санкций США связана с Донбассом. Эти меры США могут отменить, оставив санкции, связанные с Крымом.

Напомним, украинские власти и СМИ утверждают, якобы причиной частичного распада Украины в 2014 году стала некая «российская агрессия», отрицая роль вооружённого госпереворота в стране и дальнейшей карательной операции ВСУ против населения Донбасса. Никаких реальных доказательств данной точки зрения ни Украина ни США не приводят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Евросоюза решило не отменять антироссийские санкции.

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