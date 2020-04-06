Брюссель, , 15:17 — REGNUM Сохранение антироссийских санкций не помешает Москве бороться с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, выступая 6 апреля на видеобрифинге в Брюсселе.

Он отметил, что руководство Евросоюза не видит оснований отменять введённые против России ограничения в условиях пандемии. Санкции «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом», добавил Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза, США, Украина, Великобритания и Грузия заблокировали подготовленную Россией и еще 28 государствами резолюцию Генассамблеи ООН об отмене санкций в условиях пандемии.

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