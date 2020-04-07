Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Он отметил, что властям Белоруссии удалось сдержать негативные тенденции в нефтеперерабатывающей отрасли страны.
Он предположил, что крупные нефтяные державы вступили в картельный сговор, целью которого является повышение цен на нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко поручил создать запас нефти, чтобы обеспечить непрерывный цикл работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.
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