Минск, , 11:44 — REGNUM В Белоруссии необходимо создавать значительные запасы нефти и нефтепродуктов на «непредвиденные случаи». Об этом сегодня, 7 апреля на совещании по проблемам распространения коронавируса заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, запасы должны быть достаточно «серьёзными», чтобы «не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы». Об этом он рассказал врачам и чиновникам, собранным по совершенно другому поводу, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также обратил внимание на то, что при решении проблем в нефтяной сфере, которые он назвал «сложностями», «в полной мере не задействуются экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциалы страны».

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко запретил подписывать контракты на поставку российской нефти в Белоруссию, что негативно отразилось на работе НПЗ и экономике в целом. В поисках «альтернативной» нефти официальный Минск преследует цель минимизировать зависимость от России переплатой за поставки из других стран.

Отметим, 3 апреля Александр Лукашенко поручал создать запасы нефти и нефтепродуктов. Из сообщения президентской пресс-службы не понятно, почему 7 апреля на совещании по проблемам коронавируса снова были подняты вопросы по нефти и нефтепродуктам.

Читайте новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии