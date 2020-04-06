Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Выборы президента США в ноябре 2020 года состоятся, вероятно, при большом количестве голосований по почте. Об этом заявил претендент на пост президента США от Демпартии Джо Байден, передаёт ABC News.

По его словам, настало время задуматься о способе проведения выборов в условиях пандемии коронавируса. Голосование должно быть для всех доступным.

«Будет ли это голосованием по почте, что не является самым подходящим вариантом для всех — как мы собираемся это организовать?» — сказал Байден.

В 2016 году на президентских выборах по почте было получено около 25% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден допустил, что съезд Демократической партии США, на котором изберут кандидата в президенты, может состояться в удалённом режиме.

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