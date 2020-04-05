Вашингтон, , 19:06 — REGNUM В онлайн-режиме может быть проведён съезд, на котором будет выбран кандидат в американские президенты от демократов, передаёт 5 апреля АВС.

Соответствующее заявление сделал претендент на пост президента США от Демпартии Джо Байден. Такой необычный формат съезда обусловлен пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Демпартии заявили, что вышеуказанный съезд придётся перенести на 17 августа из-за пандемии.

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