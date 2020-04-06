Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Проект по дистанционному обучению школьников в Грузии «Телешкола» назван Организацией экономического развития (OECD) одним из самых успешных. Об этом 6 апреля премьер-министр Георгий Гахария объявил на заседании Координационного проекта, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«В одном из отчетов Организация экономического сотрудничества и развития объявила, что модель дистанционного обучения, которая была внедрена в Грузии в последнем месяце, является одной из самых успешных в мире», — рассказал Гахария.

Он поблагодарил за работу министерство образования страны. Премьер-министр отметил, что действия ведомства могут помочь избежать объявления академического учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Телешкола» был запущен в Грузии с 30 марта на канале Общественного телевидения. Видеоуроки по расписанию транслировались для детей с 1 по 12 класс.

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