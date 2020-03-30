Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Трансляцию уроков для школьников на каналах телевидения начали в Грузии 30 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

Новый проект называется «Телешкола». На сайте телеканала приведено расписание телеуроков для учеников с 1 по 12 класс. Уроки ведут преподаватели разных школ.

Ранее в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что трансляции будут сопровождаться сурдопереводом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта по 21 апреля для препятствования распространению коронавируса в стране действует режим чрезвычайного положения. На этот период образовательные учреждения страны закрыты для посещения.

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