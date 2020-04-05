Лондон, , 22:41 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля выпустила видеообращение к нации из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

В обращении к своим подданным королева призвала их «оставаться едиными» перед лицом общей беды.

«Вместе мы победим… Если мы останемся едиными и решительными, то мы все преодолеем» , — заявила королева.

Королева отдельно поблагодарила врачей, гуманитарных работников и волонтеров, которые рискуют своими жизнями помогают стране справиться с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 марта число погибших от COVID-19 в Великобритании приблизилось составило 4934 человека. В королевстве выявлены 47 806 случаев заболевания.

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