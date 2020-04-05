Лондон, , 17:28 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки выросло на 621 до 4934, 5 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению Национальной службы здравоохранения, на данный момент на COVID-19 в королевстве протестированы 195 524 человека, из них 47 806 дали положительный результат.

В мире число подтвержденных случаев COVID-19 уде превышает 1,2 млн. От инфекции погибли более 66 тыс. человек.

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